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Трийсет и шест годишен работник от сметопочистваща фирма в Силистра е с два счупени крака след злополука

Трийсет и шест годишен работник от сметопочистваща фирма в Силистра е с два счупени крака след злополука

BOBSTH 11:25:31 21-04-2020
MM1124BO.010
Силистра - злополука

Трийсет и шест годишен работник от сметопочистваща фирма в Силистра е с два счупени крака след злополука


Силистра, 21 април /Пеню Николов, БТА/
Трийсет и шест годишен работник от сметопочистваща фирма в Силистра е с два счупени крака след злополука, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на 16 април в село Професор Иширково. По първоначални данни работникът се подхлъзнал и бил притисна от контейнер. Образувано е досъдебно производство.

/ММ/

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