BOBSTH 11:25:31 21-04-2020

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Силистра - злополука



Трийсет и шест годишен работник от сметопочистваща фирма в Силистра е с два счупени крака след злополука





Силистра, 21 април /Пеню Николов, БТА/

Трийсет и шест годишен работник от сметопочистваща фирма в Силистра е с два счупени крака след злополука, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на 16 април в село Професор Иширково. По първоначални данни работникът се подхлъзнал и бил притисна от контейнер. Образувано е досъдебно производство.



/ММ/



