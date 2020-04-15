BOBSTH 15:52:02 15-04-2020

RM1551BO.020

Хасково - празници - тролеи



Автобуси ще обслужват двете тролейбусни линии в Хасково по празниците





Хасково, 15 април /Николай Грудев, БТА/

По Великденските празници на 17, 18 и 19 и 20 април "Тролейбусен транспорт" - Хасково заменя тролеите с автобуси, съобщиха от общината. Те ще се движат по двете линии 108 и 308 с празнично разписание.

Мярката е с цел да облекчи работещите в "Тролейбусен транспорт" без да лишава гражданите на Хасково от обществен превоз по тези маршрути, поясниха от общината.



/РУМ/



