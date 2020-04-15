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Автобуси ще обслужват двете тролейбусни линии в Хасково по празниците

Автобуси ще обслужват двете тролейбусни линии в Хасково по празниците

BOBSTH 15:52:02 15-04-2020
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Хасково - празници - тролеи

Автобуси ще обслужват двете тролейбусни линии в Хасково по празниците


Хасково, 15 април /Николай Грудев, БТА/
По Великденските празници на 17, 18 и 19 и 20 април "Тролейбусен транспорт" - Хасково заменя тролеите с автобуси, съобщиха от общината. Те ще се движат по двете линии 108 и 308 с празнично разписание.
Мярката е с цел да облекчи работещите в "Тролейбусен транспорт" без да лишава гражданите на Хасково от обществен превоз по тези маршрути, поясниха от общината.

/РУМ/

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