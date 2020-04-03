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От Великотърновската болница е изписан пациент, след приложено лечение срещу коронавирус

От Великотърновската болница е изписан пациент, след приложено лечение срещу коронавирус

BOBSTH 17:02:31 03-04-2020
IS1702BO.029
Велико Търново - COVID-19 - пациент - изписан

От Великотърновската болница е изписан пациент, след приложено лечение срещу коронавирус


Велико Търново, 3 април /Марина Петрова, БТА/
От Великотърновската болница е изписан пациент, след приложено лечение срещу коронавирус, съобщиха от Областния оперативен щаб. Мъжът е бил приет на 20 март в обособеното отделение на болницата, след като резултатите от теста за COVID-19 са били положителни.
След назначеното лечение, клиничните му показатели са се подобрили. След лечението ме у направен един тест, който е показал отрицателни резултати за COVID-19. Следващите 28 дни той ще остане под домашна изолация и ще бъде наблюдаван от личния си лекар.
След изтичането на карантината ще му бъде направен още един тест.

/ИС/

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