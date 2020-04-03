BOBSTH 17:02:31 03-04-2020

IS1702BO.029

Велико Търново - COVID-19 - пациент - изписан



От Великотърновската болница е изписан пациент, след приложено лечение срещу коронавирус





Велико Търново, 3 април /Марина Петрова, БТА/

От Великотърновската болница е изписан пациент, след приложено лечение срещу коронавирус, съобщиха от Областния оперативен щаб. Мъжът е бил приет на 20 март в обособеното отделение на болницата, след като резултатите от теста за COVID-19 са били положителни.

След назначеното лечение, клиничните му показатели са се подобрили. След лечението ме у направен един тест, който е показал отрицателни резултати за COVID-19. Следващите 28 дни той ще остане под домашна изолация и ще бъде наблюдаван от личния си лекар.

След изтичането на карантината ще му бъде направен още един тест.



/ИС/



