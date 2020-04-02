Днес от Областната болница във Велико Търново е изписан пациент с коронавирус след клинично подобряване
BOBSTH 20:53:01 02-04-2020
RM2052BO.034
Велико Търново - коронавирус - пациент - изписан
Днес от Областната болница във Велико Търново е изписан пациент с коронавирус след клинично подобряване
Велико Търново, 2 април /Марина Петрова, БТА/
Днес от Областната болница във Велико Търново e изписан вторият пациент, който беше приет на 25 март с положителна проба за коронавирус, съобщиха от Областния оперативен щаб във Велико Търново.
Жената е била с клинично подобряване, направен й е тест, който е показал отрицателни резултати. Следващите 28 дни тя ще остане под домашна изолация и ще бъде наблюдавана от личния си лекар.
След изтичането на карантината ще й бъде направен още един тест. В лечебното заведение продължава лечението на другите двама пациенти, състоянието им е стабилно.
/РУМ/
RM2052BO.034
Велико Търново - коронавирус - пациент - изписан
Днес от Областната болница във Велико Търново е изписан пациент с коронавирус след клинично подобряване
Велико Търново, 2 април /Марина Петрова, БТА/
Днес от Областната болница във Велико Търново e изписан вторият пациент, който беше приет на 25 март с положителна проба за коронавирус, съобщиха от Областния оперативен щаб във Велико Търново.
Жената е била с клинично подобряване, направен й е тест, който е показал отрицателни резултати. Следващите 28 дни тя ще остане под домашна изолация и ще бъде наблюдавана от личния си лекар.
След изтичането на карантината ще й бъде направен още един тест. В лечебното заведение продължава лечението на другите двама пациенти, състоянието им е стабилно.
/РУМ/