Днес от Областната болница във Велико Търново е изписан пациент с коронавирус след клинично подобряване 2 април 2020 / 20:53 Tweet

BOBSTH 20:53:01 02-04-2020

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Велико Търново - коронавирус - пациент - изписан



Днес от Областната болница във Велико Търново е изписан пациент с коронавирус след клинично подобряване





Велико Търново, 2 април /Марина Петрова, БТА/

Днес от Областната болница във Велико Търново e изписан вторият пациент, който беше приет на 25 март с положителна проба за коронавирус, съобщиха от Областния оперативен щаб във Велико Търново.

Жената е била с клинично подобряване, направен й е тест, който е показал отрицателни резултати. Следващите 28 дни тя ще остане под домашна изолация и ще бъде наблюдавана от личния си лекар.

След изтичането на карантината ще й бъде направен още един тест. В лечебното заведение продължава лечението на другите двама пациенти, състоянието им е стабилно.



/РУМ/



