Плевен - Китай - хуманитарна помощ



Плевен получи от Китай хуманитарна помощ за борбата срещу новия коронавирус





Плевен, 2 април /Малин Решовски, БТА/

Хуманитарна помощ от Китай получиха Медицинският университет в Плевен и Университетската болница "Света Марина" в областния град, съобщиха от висшето училище.

Подкрепата е от китайски партньори за борбата срещу новия коронавирус. Ръководството на Втора асоциирана болница към Медицински университет (Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University) в Чонгкинг, Китай, с която висшето училище в Плевен има подписан договор за сътрудничество, е изпратила 10 000 медицински маски на МУ-Плевен и УМБАЛ "Свeта Марина" - Плевен.

Посланието, което китайските партньори са изпратили на българските си колеги и приятели, преведено от китайски е стара китайска мъдрост - "Приятелството, като сянката на слънцето, се появява в слънчев ден".

В началото на февруари, г. в пика на епидемията от коронавирус в Китай, по молба на Ръководството на партньорската Втора асоциирана болница към Медицински университет (Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University) в Чонгкинг МУ-Плевен организира бърза благотворителна акция за набиране на средства за закупуване на медицински маски, от които болничните заведения в Китай се нуждаеха най-спешно в борбата със заразата. Тогава бяха изпратени 11 000 медицински маски от висшето училище в Плевен до болницата в Чонгкинг.







