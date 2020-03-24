BOBSTH 11:12:31 24-03-2020

MM1109BO.016

Шумен - коронавирус - проби



Няма нови пациенти с коронавирус в МБАЛ - Шумен; ще бъдат изследвани още проби





Шумен, 24 март /Станимир Савов, БТА/

От взетите пет проби на хоспитализирани пациенти в МБАЛ - Шумен няма положителни за коронавирус, съобщиха от лечебното заведение.

С цел своевременни противоепидемични мерки днес ще бъдат взети проби за вирусологично изследване на новоприети пациенти, отбелязват от болницата.

От там допълват, че медицинският персонал спазва стандартни предпазни мерки при обслужване на пациентите от рисковите отделения.



/ММ/



