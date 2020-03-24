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Няма нови пациенти с коронавирус в МБАЛ - Шумен; ще бъдат изследвани още проби

Няма нови пациенти с коронавирус в МБАЛ - Шумен; ще бъдат изследвани още проби

BOBSTH 11:12:31 24-03-2020
MM1109BO.016
Шумен - коронавирус - проби

Няма нови пациенти с коронавирус в МБАЛ - Шумен; ще бъдат изследвани още проби


Шумен, 24 март /Станимир Савов, БТА/
От взетите пет проби на хоспитализирани пациенти в МБАЛ - Шумен няма положителни за коронавирус, съобщиха от лечебното заведение.
С цел своевременни противоепидемични мерки днес ще бъдат взети проби за вирусологично изследване на новоприети пациенти, отбелязват от болницата.
От там допълват, че медицинският персонал спазва стандартни предпазни мерки при обслужване на пациентите от рисковите отделения.

/ММ/

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