BOBSTH 17:49:31 14-03-2020

GI1746BO.021

Тетевен - Български извор - водопровод - бедствено положение



Отменено е бедственото положение в тетевенското село Български извор





Тетевен, 14 март /Пламен Христов, БТА/

Частичното бедствено положение в тетевенското село Български извор е отменено, съобщи кметът на община Тетевен Мадлена Бояджиева. То беше обявено на 11 март заради прекъснат довеждащ водопровод до селото. По думите на Бояджиева снощи /13 март/ към 19.00 ч. водоподаването към всички райони и махали към селото е било напълно възстановено след като само за две денонощия екипите на "ВиК Ловеч" АД са изградили временен водопровод за захранване на Български извор.





/ГИ/



