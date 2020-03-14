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Отменено е бедственото положение в тетевенското село Български извор

Отменено е бедственото положение в тетевенското село Български извор

BOBSTH 17:49:31 14-03-2020
GI1746BO.021
Тетевен - Български извор - водопровод - бедствено положение

Отменено е бедственото положение в тетевенското село Български извор


Тетевен, 14 март /Пламен Христов, БТА/
Частичното бедствено положение в тетевенското село Български извор е отменено, съобщи кметът на община Тетевен Мадлена Бояджиева. То беше обявено на 11 март заради прекъснат довеждащ водопровод до селото. По думите на Бояджиева снощи /13 март/ към 19.00 ч. водоподаването към всички райони и махали към селото е било напълно възстановено след като само за две денонощия екипите на "ВиК Ловеч" АД са изградили временен водопровод за захранване на Български извор.


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