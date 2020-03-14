Начало / Българска община

Хотели в Пампорово осигуряват румсървиз изхранване за туристите заради извънредното положение

Хотели в Пампорово осигуряват румсървиз изхранване за туристите заради извънредното положение

BOBSTH 15:57:01 14-03-2020
GI1553BO.007
Пампорово - хотели - мерки

Хотели в Пампорово осигуряват румсървиз изхранване за туристите заради извънредното положение


Смолян, 14 март /Христина Георгиева, БТА/
Хотели в Пампорово ще осигуряват изхранването на туристите, сервирайки румсървиз в стаите по време на извънредното положение, съобщиха от "Пампорово" АД. Заради въведените ограничения и мерки около риска от разпространение на коронавирус, временно се затварят СПА центровете в хотелите. Ски зоната в Пампорово е отворена, 8 писти предлагат добри условия за ски.

/ГИ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7614
CHF CHF 1.8437

Времето за 14 март 2020

Пловдив

/ 15° C
неделя / C
понеделник / 10° C

София

/ 11° C
неделя / C
понеделник -2° / C

Варна

/ 14° C
неделя / C
понеделник / C