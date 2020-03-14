Хотели в Пампорово осигуряват румсървиз изхранване за туристите заради извънредното положение
BOBSTH 15:57:01 14-03-2020
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Пампорово - хотели - мерки
Хотели в Пампорово осигуряват румсървиз изхранване за туристите заради извънредното положение
Смолян, 14 март /Христина Георгиева, БТА/
Хотели в Пампорово ще осигуряват изхранването на туристите, сервирайки румсървиз в стаите по време на извънредното положение, съобщиха от "Пампорово" АД. Заради въведените ограничения и мерки около риска от разпространение на коронавирус, временно се затварят СПА центровете в хотелите. Ски зоната в Пампорово е отворена, 8 писти предлагат добри условия за ски.
/ГИ/