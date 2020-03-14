BOBSTH 11:16:01 14-03-2020

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Ямбол - коронавирус - училища



Осем училища от всички 43 в Ямболска област могат да преминат на дистанционно и онлайн обучение





Ямбол, 14 март /Владимир Шишков, БТА/

Не повече от осем училища от всички 43 в Ямболска област могат да преминат на дистанционно и онлайн обучение, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Стойко Стойков. Където има възможност уроците ще се провеждат онлайн, гимназиите в Ямбол могат да се обучават и дистанционно.

В училищата, където децата не разполагат с компютри и таблети, ще им се разпечатват учебни материали, които ще бъдат разнасяни по домовете. За учениците от отдалечените села, където няма училище, директорите ще търсят безопасни за здравето начини децата да не остават извън процеса на обучение. При преустановен учебен процес, целта ни е да ограничим загубите, поясни Стойков.







/ИС/



