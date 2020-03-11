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Шуменско училище има готовност да осигури дистанционно обучение

Шуменско училище има готовност да осигури дистанционно обучение

BOBSTH 18:43:32 11-03-2020
MH1840BO.010
Шумен - училище - дистанционно обучение

Шуменско училище има готовност да осигури дистанционно обучение


Шумен, 11 март /Станимир Савов, БТА/
Средното училище "Йоан Екзарх Български" в Шумен има готовност и техническа възможност - за осъществяване на дистанционно обучение на ученици, при необходимост, наложена от извънредни ситуации. Това съобщиха днес от учебното заведение.
От години училището работи за подсигуряване на дигитална обезпеченост и подготовка на педагогическите кадри, за приспособяване към новото време и прилагане на подходи и методи на преподаване, кореспондиращи с темпа на развитие на обществото.
/МХ/

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