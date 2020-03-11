BOBSTH 18:43:32 11-03-2020

MH1840BO.010

Шумен - училище - дистанционно обучение



Шуменско училище има готовност да осигури дистанционно обучение





Шумен, 11 март /Станимир Савов, БТА/

Средното училище "Йоан Екзарх Български" в Шумен има готовност и техническа възможност - за осъществяване на дистанционно обучение на ученици, при необходимост, наложена от извънредни ситуации. Това съобщиха днес от учебното заведение.

От години училището работи за подсигуряване на дигитална обезпеченост и подготовка на педагогическите кадри, за приспособяване към новото време и прилагане на подходи и методи на преподаване, кореспондиращи с темпа на развитие на обществото.

/МХ/



