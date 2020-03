Второ издание на рок фестивала „Вълчата пътека“ през юли в Челопеч

Тази година ще се проведе второто издание на рок фестивала „Вълчата пътека“ - Челопеч.

Фестивалът ще се състои на 10-ти и 11-ти юли 2020 г. в парк Корминеш /Челопеч/ и ще посрещне феновете с много нови изненади и емоции.

Програма:

10 юли 2020 г.

AMORPHIS, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, WOLFHEART, ODD CREW, DRIVE YOUR LIFE

11 юли 2020 г.

MAYHEM, CANDLЕMASS, GRAVE DIGGER, THE AGONIST, URBAN GREY

Една сцена, два дни, 10 невероятни групи и безброй емоции! Това очаква посетителите на Челопеч и ще го превърне в задължителната фестивална дестинация за тази година!

Феновете закупили билет за WOLF FEST 2020 - „Вълчата Пътека“ ще могат да се възползват и от безплатен паркинг и място за палатка.

Очаквайте съвсем скоро и още интересни новини и информация относно WOLF FEST 2020.

Челопеч Рок Фест „Вълчата Пътека“ 2020 се организира със съдействието на община Челопеч

Община Челопеч

/ПП/