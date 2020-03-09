BOBSTH 12:15:01 09-03-2020

MM1212BO.021

Русе - университет - учебни занятия



В Русенския университет се преустановяват учебните занятия





Русе, 9 март /Мартин Пенев, БТА/

В Русенския университет се преустановят учебните занятия с цел ограничаване на опасността от разпространение на коронавируса. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

Учебни занятия няма да има от днес до 15 март/неделя/, включително. Изключение са вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации и то в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени.

Преустановят се всички масови мероприятия, организирани във висшето училище.



/ММ/



