Три специални предложения с Мotorola във VIVACOM

От днес почитателите на Мotorola могат да се възползват от отлични оферти за практични и удобни смартфони на преференциални цени. Устройствата са на разположение на клиентите в магазинната мрежа на VIVACOM.

По време на настоящата промоция при закупуване на Moto One Zoom на цена от 19,98 лв. на месец с план Smart L+, потребителите могат да се сдобият и с 32-инчов телевизор Philips само за 199 лв. Смартфонът се отличава с четворната си камера с ултра широкоъгълен обектив от 117º. Quad Pixel вградената технология осигурява четири пъти по-добра яснота и яркост. Philips 32” е ултра тънък LED телевизор от серията 4500, a дисплеят му е Pixel Plus HD за оптимален контраст и ярки цветове.

Друго примамливо предложение от VIVACOM е Мotorola One Action на цена от 10.98 лв. на месец с план Smart L+. Заедно с него клиентите могат да получават още един смартфон от семейството на Motorola – Moto E6 Play само за 10 лв. в брой. Мotorola One Action се отличава с иновативен 6.3“ CinemaVision дисплей. Производителността на модела се гарантира от мощния 8-ядрен процесор Exynos 9609 в комбинация с 4 GB RAM памет и 128 GB вътрешна памет. Motorola One Action е снабдена с двойна задна камера с изкуственият интелект.

Моделът Moto E6 Play на цена от само 3.98 лв. на месец с план Smart L+ се предлага и в пакет със слушалки Moto Pulse 2. Смартфонът има 5.5-инчов HD+ дисплей Max Vision, със съотношение 18:9 и използва 4-ядрения процесор Mediatek MT6739. Устройството разполага с 13 МР основна камера и 5 МР селфи камера. Батерията му е с капацитет 3000 mAh. В допълнение към устройството клиентите получават слушалки Moto Pulse 2 с висококачествен звук, вградено управление и микрофон. Те се отличават с оптимална ергономична форма и елегантен стил.

VIVACOM

/ПП/