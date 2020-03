BOBSTH 16:22:01 04-03-2020

Евровизия - 2020 - песен



"Tears Getting Sober"

е българската песен на Евровизия 2020

в Ротердам





София, 4 март /Ирина Симеонова, БТА/

Песента, с която Виктория ще представи България на Евровизия 2020, е "Tears

Getting Sober", съобщиха от Евровизия България.

Композицията и музикалното видео ще бъдат представени за първи път на 7 март, в 10.00 ч., в ефира на предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ 1.

Освен Виктория, в екипа, отговорен за музиката и текста на "Tears Getting Sober", са още един от най-успешните български композитори Борислав Миланов, както и младите му колеги от Symphonix International - Лукас Оскар от Австрия и Корнелия Виболс от Швеция. Песента е продуцирана от българската продуцентска компания Ligna Studios.

Дигиталната премиера на видеото ще е на специално създания сайт eurovision.icard.com на 7 март, от 10.20 ч., българско време, а меломаните в България ще могат да я чуят за първи път в музикалната стрийминг платформа Deezer.

Двата полуфинала и големият финал на Евровизия 2020 ще бъдат излъчени на живо по БНТ 1 на 12, 14 и 16 май от 22.00 ч. България ще вземе участие във втория полуфинал на 14 май..

