BOBSTH 13:11:32 02-03-2020

PP1308BO.002

Велико Търново - празник - музеи



На 3 март Регионалният исторически музей

във Велико Търново организира

безплатен пешеходен тур





Велико Търново, 2 март /Марина Петрова, БТА/

На националния празник - 3 март, Регионалният исторически музей във Велико Търново организира безплатен пешеходен тур с беседа "Те загинаха за нашата свобода", съобщиха от музея.

Обиколката ще е по историческите места, свързани с национално-освободителното движение, Руско-турската война и възстановяването на българската държавност.

Пешеходният тур ще започне в 10.00 ч. от площад "Съединение" и ще премине през експозициите на музея "Възраждане и Учредително събрание", музея "Затвор", Сарафкината къща, историческите места по улица "Гурко" - до паметника "Майка България".

/ПП/



