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На 3 март Регионалният исторически музей във Велико Търново организира безплатен пешеходен тур

На 3 март Регионалният исторически музей във Велико Търново организира безплатен пешеходен тур

BOBSTH 13:11:32 02-03-2020
PP1308BO.002
Велико Търново - празник - музеи

На 3 март Регионалният исторически музей
във Велико Търново организира
безплатен пешеходен тур


Велико Търново, 2 март /Марина Петрова, БТА/
На националния празник - 3 март, Регионалният исторически музей във Велико Търново организира безплатен пешеходен тур с беседа "Те загинаха за нашата свобода", съобщиха от музея.
Обиколката ще е по историческите места, свързани с национално-освободителното движение, Руско-турската война и възстановяването на българската държавност.
Пешеходният тур ще започне в 10.00 ч. от площад "Съединение" и ще премине през експозициите на музея "Възраждане и Учредително събрание", музея "Затвор", Сарафкината къща, историческите места по улица "Гурко" - до паметника "Майка България".
/ПП/

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