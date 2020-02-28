BOBSTH 12:03:01 28-02-2020

MM1200BO.004

Добрич - Европейски дигитални лаборатории



В Добрич 25 младежи преминаха обучение в Европейски дигитални лаборатории





Добрич, 28 февруари /Юлияна Христова, БТА/

В Добрич 25 младежи, които не учат и не работят, вече знаят повече за компютърните технологии и притежават сертификат по проекта "EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории", съобщиха от Областния информационен център. Инициативата е подкрепена от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Младите хора на възраст между 18-29 години, които са били в риск от социално и трудово изключване, са преминали обучение по основни компютърни програми за работата на предприемача, по електронно взаимодействие с институциите, дигитално предприемачество и други. Добрич е отличен от управляващия орган на финансиращата програма за най-много обучени, висока посещаемост и качество на обучението, посочват от Областния информационен център.

Европейските дигитални обучителни лаборатории подготвят младежи в България, Гърция, Латвия, Литва, Италия и Испания с финансов ресурс от 1.4 милиона евро. До есента на следващата година проектът ще насърчи общо 1050 млади европейци от уязвими групи като се очаква поне 500 да започнат работа, а 100 да си осигурят самостоятелна заетост, припомнят от информационния център. Следващият от общо шест обучителни курса ще бъде тази есен.



/ММ/



