Образувано е досъдебно производство за прострелян мъж във великотърновското село Самоводене
BOBSTH 16:20:01 26-02-2020
PP1616BO.025
Велико Търново - мъж - прострелян
Образувано е досъдебно производство
за прострелян мъж във великотърновското
село Самоводене
Велико Търново, 26 февруари /Марина Петрова, БТА/
Образувано е досъдебно производство за прострелян мъж във великотърновското село Самоводене, потвърдиха от ОД на МВР във Велико Търново.
Сигналът е получен следобед. По непотвърдена информация става дума за самоубийство, а починалият мъж, на 54 години, е бивш управител на "ВиК Йовковци".
/ПП/