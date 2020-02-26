BOBSTH 16:20:01 26-02-2020

PP1616BO.025

Велико Търново - мъж - прострелян



Образувано е досъдебно производство

за прострелян мъж във великотърновското

село Самоводене





Велико Търново, 26 февруари /Марина Петрова, БТА/

Образувано е досъдебно производство за прострелян мъж във великотърновското село Самоводене, потвърдиха от ОД на МВР във Велико Търново.

Сигналът е получен следобед. По непотвърдена информация става дума за самоубийство, а починалият мъж, на 54 години, е бивш управител на "ВиК Йовковци".







/ПП/



