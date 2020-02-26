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Образувано е досъдебно производство за прострелян мъж във великотърновското село Самоводене

Образувано е досъдебно производство за прострелян мъж във великотърновското село Самоводене

BOBSTH 16:20:01 26-02-2020
PP1616BO.025
Велико Търново - мъж - прострелян

Образувано е досъдебно производство
за прострелян мъж във великотърновското
село Самоводене


Велико Търново, 26 февруари /Марина Петрова, БТА/
Образувано е досъдебно производство за прострелян мъж във великотърновското село Самоводене, потвърдиха от ОД на МВР във Велико Търново.
Сигналът е получен следобед. По непотвърдена информация става дума за самоубийство, а починалият мъж, на 54 години, е бивш управител на "ВиК Йовковци".



/ПП/

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