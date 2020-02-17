131 творби са получени в 19-ия национален поетичен конкурс "Любовта е пиянствоили пиянство от любов"

BOBSTH 12:18:31 17-02-2020

PP1215BO.006

Силистра - поетичен конкурс



131 творби са получени в 19-ия национален

поетичен конкурс "Любовта е пиянство

или пиянство от любов"





Силистра, 17 февруари /Пеню Николов, БТА/

Сто трийсет и една творби са получени за участие в 19-ия национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов", съобщиха от община Силистра, Регионалната библиотека "П. Павлович" и литературното сдружение "Реката и приятели" в Силистра.

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, председателствано от поетесата Надежда Захариева. Наградите ще бъдат връчени на 20 февруари от кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов, под чийто патронаж се прави конкурсът. Предвидена е среща с Надежда Захариева.

/ПП/



