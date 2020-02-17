131 творби са получени в 19-ия национален поетичен конкурс "Любовта е пиянствоили пиянство от любов"
BOBSTH 12:18:31 17-02-2020
PP1215BO.006
Силистра - поетичен конкурс
131 творби са получени в 19-ия национален
поетичен конкурс "Любовта е пиянство
или пиянство от любов"
Силистра, 17 февруари /Пеню Николов, БТА/
Сто трийсет и една творби са получени за участие в 19-ия национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов", съобщиха от община Силистра, Регионалната библиотека "П. Павлович" и литературното сдружение "Реката и приятели" в Силистра.
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, председателствано от поетесата Надежда Захариева. Наградите ще бъдат връчени на 20 февруари от кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов, под чийто патронаж се прави конкурсът. Предвидена е среща с Надежда Захариева.
/ПП/