BOBSTH 09:49:32 14-02-2020

RM0946BO.005

Видин - конкурс - Свети Валентин



Във Видин ученичка от седми клас спечели 22-то издание на конкурса "Песен на Св. Валентин"





Видин, 14 февруари /Валери Недялков, БТА/

Седмокласничката от училището по изкуствата във Видин - Елена-Стефани Асенова, ученичка в СУ "Св. Св. Кирил и Методий", спечели 22-то издание на конкурса "Песен на Свети Валентин", съобщават от общината. В традиционната за празника проява, която се е провела в залата на местната симфониетата, са се включили пет индивидуални изпълнители и две групи. Те са представили популярни български и чужди песни, посветени на любовта, а изпълненията са оценявани от седемчленно жури.

Второто място в конкурса спечели Михаела Дончева с песента "На български", а третото - китаристите от група "The FOG" за "The Queen of the Night". Победителите са получили награди и грамоти, осигурени от община Видин, а Елена-Стефани Асенова ще има възможност да направи запис на песента в радио Видин. Организатори на концерт-конкурса "Песен на Свети Валентин" са община Видин и Oбщинският младежки съвет за превенция на зависимости.



/РУМ/