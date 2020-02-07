BOBSTH 15:52:31 07-02-2020

PP1549BO.030

Русе - зима - обстановка



Възстановено е водоподаването

към всички населени места

в Русенско





Русе, 7 февруари /Мартин Пенев, БТА/

Водоподаването е възстановено към всички населени места в Русенско. Това съобщи заместник областният управител на Русе Валентин Колев.

По думите му все още пет-шест села са без електрозахранване. Екипи на електроразпределителното дружество работят на място, като до края на деня повредата ще бъде отстранена. Причината е прекъснат далекопровод след обилния снеговалеж миналата нощ.

/ПП/



