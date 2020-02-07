Възстановено е водоподаването към всички населени места в Русенско
BOBSTH 15:52:31 07-02-2020
PP1549BO.030
Русе - зима - обстановка
Възстановено е водоподаването
към всички населени места
в Русенско
Русе, 7 февруари /Мартин Пенев, БТА/
Водоподаването е възстановено към всички населени места в Русенско. Това съобщи заместник областният управител на Русе Валентин Колев.
По думите му все още пет-шест села са без електрозахранване. Екипи на електроразпределителното дружество работят на място, като до края на деня повредата ще бъде отстранена. Причината е прекъснат далекопровод след обилния снеговалеж миналата нощ.
/ПП/