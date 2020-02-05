BOBSTH 16:13:01 05-02-2020

MH1610BO.025

Ямбол - подлез - възстановяване



Ямболски фирми започнаха безвъзмездно да почистват и ремонтират пешеходен подлез





Ямбол, 5 февруари /Владимир Шишков, БТА/

Ямболски фирми започнаха безвъзмездно да почистват и ремонтират пешеходен подлез, водещ към промишлената зона на града, съобщиха от общинския пресцентър.

След възстановяването на ключовото за тази част на града съоръжение, което се руши повече от двадесет години, общината ще го освети и поддържа в нормално състояние.

/МХ/



