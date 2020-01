BOBSTH 10:28:31 28-01-2020

AM1025BO.002

/ПП/Софийска филхармония - концерт



На 6 февруари маестра Кери-Лин Уилсън

дирижира Бетовен и Брамс

в зала "България"





Маестра Кери-Лин Уилсън, водила оркестрите на Ковънт Гардън, Болшой театър и Виенската опера, ще дирижира за първи път националния ни филхармоничен оркестър на 6 февруари. Симфония No 4 на Лудвиг ван Бетовен и Концерт за цигулка и оркестър на Йоханес Брамс са произведенията, включени в програмата на събитието в зала "България".

Международната кариера на маестра Кери-Лин Уилсън продължава повече от двайсет години. Израснала в Канада, където от малка учи флейта, пиано и цигулка, още като студентка в Джулиард асистира на Клаудио Абадо на фестивала в Залцбург и печели стипендия от Tanglewood Music Center. За нея вестник "The Telegraph" пише: "елегантно откровена", а "New York Times" я описва като "отчетливо очертана и нюансирана".

Първата жена дирижирала опери в Арена ди Верона, Новия национален театър (NNT) в Токио и Opera di Roma, пристига у нас в началото на февруари за репетициите със Софийската филхармония и талантливата цигуларка Нанджу Лий от Южна Корея, която е солист в Концерт за цигулка и оркестър на Брамс.

Нанджу Лий е дете-чудо, което още на 3-годишна възраст започва да изучава цигулка и пиано, а на 6 години вече свири в младежкия оркестър на Сеул. Лий е едва 20-годишна, когато изнася първите си солови концерти за цигулка в Карнеги Хол и Линкълн Център в Ню Йорк. Младото дарование е носител на десетки престижни международни награди, като последната й присъдена е Лауреат на международния конкурс "П. Владигеров" 2019 г.

Билетите за концерта на Софийската филхармония с музика на гениалните Бетовен и Брамс, дирижиран от маестра Кери-Лин Уилсън на 6 февруари са в продажба на цени от 12 лв. до 25 лв. Налични са на касата на зала "България" и Ивентим.

/АМ/