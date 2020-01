BOBSTH 10:19:01 21-01-2020

Стара Загора - опера



Старозагорската опера представя концерт с песните на Стинг





Стара Загора, 21 януари /Румяна Лечева, БТА/

Старозагорската опера представя заедно с Военен биг бенд-Стара Загора концерт с песните на Стинг на 31 януари, информират от пресцентъра на операта. Солист е известният джаз-изпълнител Петър Салчев.

В концерта "Sting the Opera", в превод "ужили Операта" ще бъдат изпълнени едни от най-популярните пеcни на британската музикална легенда Стинг. Сред тях, pазбиpа cе, "Еnglуюhman in Nеw Yоrk", "Fуеldю of Gоld", "эhаре of Му Hеart", "Еvеrу Breath You Take", "Roхanne", "Russians", "If I Ever Lose My Faith in You", "Mооn over Bourbon Street" и дp. Аранжиментите са на Дейвид Хартли, Мишел Льогран, Роб Матис, Винс Мендоса, Стивън Меркурио, Бил Рос и Никола Тескари, посочват от пресцентъра на операта в Стара Загора.

