Предстоящи събития за 18 януари:

София, 18 януари /БТА/

Ученически групи за К-поп танци от страната ще популяризират атрактивния музикален стил на Корейско-Японски фестивал в Добрич. На сцената в общинския младежки център днес ще излязат "Soul Takers", "Beyond", "Out of Reality" и "Revolution" от Русе, "Onyx" и "Joker" от Варна, "Infinity" и "Enigma" от Добрич, "Countdown" от Бургас, "Universe" от Благоевград, "Nue-G" от Пазарджик и "Violet Stars" от Тутракан. В близо петчасовата фестивална програма ще има презентации за постиженията на корейската и японската култура и демонстрации на традиционни игри от азиатските държави. /ЮХ/



Осемдесет и пет годишнината от рождението на Дамян Дамянов ще бъде отбелязана в Регионалната библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен, с тематични изложби с основни моменти от живота на поета и неговото творчество. В чуждоезиковия център ще бъдат представени стиховете му, преведени на английски. Всеки читател, посетил библиотеката днес, ще получи като подарък и свитък с негово стихотворение. /ВВ/



Двудневен турнир по футбол на малки врати за мъже започва от 9.30 ч. в спортната зала "Лудогорец" в Разград. Проявата е част от празничната програма за Деня на града - 28 януари. Ще участват 27 отбора. /СК/



С програма и полагане на венци и цветя пред паметника на ген. Виктор Дандевил, в Асеновград ще отбележат 142 г. от Освобождението на града и района. Специално участие в честването ще има Представителният духов оркестър на ВВС в Пловдив и ученици от ОУ "Ангел Кънчев". /ДШ/



Петият полумаратон "Атанасовско езеро" стартира в 13.30 ч. от Културния център "Морско казино" в Бургас. Спортисти от страната ще мерят сили в три дисциплини: бягане - 21 километра и осем километра, и колоездене - 21 километра. Специален гост е шампионът по планинско бягане и маратон Шабан Мустафа от Сунгурларе. /ИК/



Общински празник "Тайнството на Сурва" ще се състои в Радомир. Дефиле на 12 групи сурвакари и кукери от Радомирско, Благоевградско и Земенско ще премине през центъра на града. Всяка група, в рамките на 10 минути, ще представи обичаи и наричания. По традиция в рамките на празника се организира и изложение на традиционни зимни ястия. /ЕР/



В равнинната част от страната, по поречията и в котловините, ще има мъгла или ниска облачност. След обяд ще има временни подобрения на видимостта. Над планините и в планинските райони през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб източен вятър, в източните райони - до умерен, от североизток. Минималните температури ще са предимно между минус 6 и минус 1 градуса, по-високи ще са по морския бряг. Максималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, на места в Югоизточна България и по морското крайбрежие - до 8-9 градуса. /НИМХ/





