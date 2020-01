BOBSTH 10:27:01 16-01-2020

Плевен - музика - премиера



За първи път симфоничен оркестър ще изпълни в Плевен музика от 20 световноизвестни видео игри





Плевен, 16 януари /Малин Решовски, БТА/

За първи път музика от 20 световноизвестни видео игри ще бъде изпълнена в аранжимент за симфоничен оркестър - музикалната премиера е тази вечер в Плевен. Това съобщи за БТА младият диригент Левон Манукян, инициатор за музикалното събитие.

Той е убеден, че това се прави за първи път в света. Оригиналната програма е подарък от Плевенската филхармония за феновете на компютърните игри, които ще бъдат въведени в атмосферата на виртуалния свят, който обичат, а останалите слушатели биха открили магията на едно ново изкуство, смята Манукян. Той посочи, че от 10 години в САЩ видеоигрите попадат в критерия за финансиране, свързан с изкуството. През 2012 г. американски образователен институт открива изложбата "Изкуството на видеоигрите", а Музеят за съвременно изкуство в Ню Йорк - нова категория произведения на изкуството - компютърните игри, допълни Манукян.

"Един от критериите, които причисляват видео игрите към категория "изкуство" е специално създадената за тях музика, която не е просто фон, а има собствена драматургия, разкрива образи, създава определени емоции. Доказателство за нейната стойност са световните награди, които получават авторите на музикалното оформление", коментира диригентът. Той разкрива, че тази вечер в зала "Катя Попова" в Плевен по негови аранжименти ще прозвучи музика от най-известните игри като The Legend of Zelda, Star Wars, Crash Man, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Dark Souls, Tetris, Super Mario, Overwatch, Monster Hunter, God of War, Spider-Мan, Nier Automata, The last of us.

Гид в света на тази музика ще бъде геймърът Валентин Стайловски, а сценарият на програмата е на Юлия Манукян. Началото е от 19.00 ч.





