Добрич - К-поп танци - фестивал



Ученически групи за К-поп танци ще популяризират атрактивния стил на Корейско-Японски фестивал в Добрич





Добрич, 12 януари /Юлияна Христова, БТА/

Ученически групи за К-поп танци от страната ще популяризират атрактивния музикален стил на Корейско-Японски фестивал на 18 януари в Добрич, съобщават от общинския младежки център, който е сред организаторите на събитието.

К-поп стилът, възникнал в Южна Корея, който е микс от песни и танци и е наситен с много енергия, се превърна в хит и сред българските тийнейджъри. На фестивалната сцена ще излязат "Soul Takers", "Beyond", "Out of Reality" и "Revolution" от Русе, "Onyx" и "Joker" от Варна, "Infinity" и "Enigma" от Добрич, "Countdown" от Бургас,"Universe" от Благоевград, "Nue-G" от Пазарджик и "Violet Stars" от Тутракан, посочват организаторите.

В близо петчасовата фестивална програма ще има презентации за постиженията на корейската и японската култура и демонстрации на традиционни игри от азиатските държави. Клубът по карате "Самурай" от Добрич ще покаже техники от бойното изкуство, възникнало в Япония. Входът за фестивала е свободен.











