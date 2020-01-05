Във Велико Търново на Йордановден ще бъдат осветени бойните знамена и ще бъде отбелязана 172-годишнината от рождението на Ботев 5 януари 2020 / 15:46 Tweet

BOBSTH 15:47:31 05-01-2020

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Велико Търново - Йордановден - чествания



Във Велико Търново на Йордановден ще бъдат осветени бойните знамена и ще бъде отбелязана 172-годишнината от рождението на Ботев





Велико Търново, 5 януари /Марина Петрова, БТА/

Във Велико Търново на Йордановден ще бъдат осветени бойните знамена и ще бъде отбелязана 172-годишнината от рождението на Ботев, съобщиха от пресцентъра на общината.

Програмата започва в 9,00 ч. на 6 януари в катедралния храм "Рождество на Св. Богородица", където ще бъде отслужена литургия, ще има и тържествен богоявленски водосвет. В 10,30 ч. от катедралата ще потегли литийно шествие до площад "Цар Асен I", в което ще се включи и кметът на Велико Търново Даниел Панов. Пред крепостта "Царевец" ще бъдат осветени знамената на НВУ "Васил Левски" и на други организации. В 11,00 ч. шествието ще се отправи към кв. "Асенов", до Владишкия мост, където богоявленският кръст ще бъде пуснат във водите на р. Янтра.

На 6 януари 1848 година е роден големият български поет и революционер Христо Ботев. 172-годишнината от рождението му ще бъде почетена с ритуал от 16,30 ч. пред паметника на Ботев в центъра на града.

/МХ/



