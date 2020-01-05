BOBSTH 10:43:31 05-01-2020

PP1040BO.004

Силистра - Йордановден - предстоящо



Доростолският митрополит Амвросий

ще отслужи празнична служба

за Богоявление в Силистра





Силистра, 5 януари /Пеню Николов, БТА/

Доростолският митрополит Амвросий ще отслужи утре Архиерейска Василиева Света литургия и Велик Богоявленски водосвет в катедралния храм "Св.св. Апостоли Петър и Павел" в Силистра. Това съобщиха от Силистренската община и Митрополията в Силистра.

След това с литийно шествие силистренци ще се отправят към брега на Дунав, откъдето във водите на реката ще бъде хвърлен богоявленският кръст.





/ПП/



