Доростолският митрополит Амвросий ще отслужи празнична служба за Богоявление в Силистра
BOBSTH 10:43:31 05-01-2020
PP1040BO.004
Силистра - Йордановден - предстоящо
Доростолският митрополит Амвросий
ще отслужи празнична служба
за Богоявление в Силистра
Силистра, 5 януари /Пеню Николов, БТА/
Доростолският митрополит Амвросий ще отслужи утре Архиерейска Василиева Света литургия и Велик Богоявленски водосвет в катедралния храм "Св.св. Апостоли Петър и Павел" в Силистра. Това съобщиха от Силистренската община и Митрополията в Силистра.
След това с литийно шествие силистренци ще се отправят към брега на Дунав, откъдето във водите на реката ще бъде хвърлен богоявленският кръст.
/ПП/