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Доростолският митрополит Амвросий ще отслужи празнична служба за Богоявление в Силистра

Доростолският митрополит Амвросий ще отслужи празнична служба за Богоявление в Силистра

BOBSTH 10:43:31 05-01-2020
PP1040BO.004
Силистра - Йордановден - предстоящо

Доростолският митрополит Амвросий
ще отслужи празнична служба
за Богоявление в Силистра


Силистра, 5 януари /Пеню Николов, БТА/
Доростолският митрополит Амвросий ще отслужи утре Архиерейска Василиева Света литургия и Велик Богоявленски водосвет в катедралния храм "Св.св. Апостоли Петър и Павел" в Силистра. Това съобщиха от Силистренската община и Митрополията в Силистра.
След това с литийно шествие силистренци ще се отправят към брега на Дунав, откъдето във водите на реката ще бъде хвърлен богоявленският кръст.


/ПП/

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