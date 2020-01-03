BOBSTH 14:06:02 03-01-2020

PP1403BO.005

Кюстендил - Богоявление - водосвет



С литийно шествие и водосвет

ще бъде отбелязано

Богоявление в Кюстендил





Кюстендил, 3 януари /Елица Иванова, БТА/

Традиционно - с литийно шествие и водосвет, ще бъде отбелязано Богоявление в Кюстендил, съобщиха от Архиерейското наместничество.

Шествието ще тръгне в 11.00 ч. от централния храм "Св. Успение Богородично" в понеделник. След като премине през централната пешеходна алея, то ще стигне до Железния мост на река Банщица, където ще бъде хвърлен Богоявленският кръст.

Условието за участие в ритуала по изваждането на кръста е желаещите да са православни християни и да бъдат кръстени.

Общо 1474 души празнуват имен ден в Кюстендил на 6 януари, а имениците в общината са 1941, казаха от общинския отдел "ГРАО".

/ПП/



