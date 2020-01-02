BOBSTH 13:06:31 02-01-2020

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Сливен - Богоявление - ритуал



Богоявленският кръст в Сливен ще бъде хвърлен в река Новоселска





Сливен, 2 януари /Велина Василева, БТА/

Богоявленският кръст в Сливен ще бъде хвърлен в река Новоселска. Това съобщиха от Сливенската митрополия.

Тържественото отбелязване на празника Богоявление ще започне в 8 часа в храма "Света София" с Василиева литургия. От 11 часа на площад "Панайот Хитов" ще се състои ритуал по освещаване на бойните знамена на Военно формирование 22220 - Сливен.

В 11.20 часа към реката ще потегли литийно шествие, като от 11.30 часа ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет, освещаване на водното естество и изваждане на Светия кръст от водите. За шеста година в реката ще се играе т.нар. мъжко хоро, организирано от гражданското сдружение "Свети Георги Победоносец".





/РУМ/



