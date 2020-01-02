BOBSTH 10:35:31 02-01-2020

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Силистра - катастрофи



Употребил алкохол шофьор блъснал седемнайсетгодишно момче





Силистра, 2 януари /Пеню Николов, БТА/

Седемнайсетгодишно момче е със счупен крак, след като било ударено от лек автомобил "Ауди", съобщиха от Областната дрекция на МВР в Силистра. Произшествието е станало на 1 януари около 00.30 часа в село Стефан Караджа. Момчето пресичало пътното платно, когато автомобилът, управляван от трийсет и шест годишен шофьор, го ударил. Пристигналият на мястото полицейски екип тествал шофьора с дрегер, който отчел 1.9 промила алкохолно съдържание. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а пострадалият е настанен в болница. По случая е образувано досъдебно производство.

Двайсет и пет годишен е катастрофирал на 1 януари около 21.00 часа по пътя Силистра - Тутракан, близо до село Търновци. Мъжът шофирал лек автомобил "Киа", загубил управлението и, след като се ударил в крайпътния банкет и 4 дървета, се преобърнал. Шофьорът не е пострадал. Но по автомобила са нанесени значителни материални щети. Образувано е досъдебно производство.



/РУМ/



