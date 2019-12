BOBSTH 11:46:01 31-12-2019

Стара Загора - опера - нова година



"Новогодишна наздравица в Операта" ще има отново в Старозагорската държавна опера на 31 декември





Стара Загора, 31 декември /Румяна Лечева, БТА/

Четири часа преди началото на Новата година, на 31 декември, от 18.00 часа Държавна опера-Стара Загора кани за четвърта поредна година "Новогодишна наздравица в Операта". Това съобщават от пресцентъра на трупата.

Празничният концерт е последното голямо музикално събитие за изключително успешната за Държавна опера-Стара Загора творческа 2019 година.

Трупата е подготвила богата и атрактивна програма, представена от солистите, оркестъра и балета на Държавна опера-Стара Загора. Диригент на концерта е именитият сръбски диригент Деян Савич, а режисьор Славчо Николов. Специални гости тази година са сръбската оперна певица Ивана Албрехт и джаз легендата Васил Петров. Участват солистите на Държавна опера-Стара Загора Яница Нешева, Георги Динев, Ивайло Йовчев, Иван Кабамитов. Ще прозвучат популярни оркестрови пиеси, арии от опери и оперети на Джузепе Верди, Жорж Бизе, Джакомо Пучини, Руджеро Леонкавало, Франц Лехар, Йохан Щраус, песни от Ренато Карозоне, Салваторе Кардилло и др. Васил Петров ще изпълни емблематичните си и обичани от публиката вечни песни Nat King Cole, Smile, Old Man River, Strangers in the Night, My Way.

Празничното великолепие ще бъде допълнено от изпълненията на Балета на Държавна опера-Стара Загора на "Валс на цветята" със солисти Тцао Ю Чен и Каито Такахаши и адажио /Анелия Димитрова и Паскуале Казели/ от балета "Лешникотрошачката", финал на балета-стихия "Гето" /солисти Харука Суга, Фредерико Пинто, Ромина Славова и Томоки Ишиго/, атрактивния мъжки танц "Au Suivant", танц фламенко в интерпретацията на Стефан Николов и Магдалена Янева.

За всички гости е подготвен новогодишен кетъринг и томбола с награди.





