BOBSTH 11:10:01 24-12-2019

PP1107BO.010

Силистра - волейбол - благотворителност



Близо 2000 лева са събрани

от благотворителен турнир

по волейбол в Силистра





Силистра, 24 декември /Пеню Николов, БТА/

Близо 2000 лв. са събрани от състоялия се в неделя благотворителен турнир по волейбол в Силистра. Това съобщиха организаторите от местния волейболен клуб "Елит".

Средствата са за деца с един родител от Езиковата гимназия "П. Яворов", в чиято спортна зала бяха срещите.

В турнира участваха волейболни клубове от Бяла, Велико Търново, Добрич и Силистра. Благотворителният турнир ще стане традиционен.



/ПП/



