Близо 2000 лева са събрани от благотворителен турнир по волейбол в Силистра
BOBSTH 11:10:01 24-12-2019
PP1107BO.010
Силистра - волейбол - благотворителност
Близо 2000 лева са събрани
от благотворителен турнир
по волейбол в Силистра
Силистра, 24 декември /Пеню Николов, БТА/
Близо 2000 лв. са събрани от състоялия се в неделя благотворителен турнир по волейбол в Силистра. Това съобщиха организаторите от местния волейболен клуб "Елит".
Средствата са за деца с един родител от Езиковата гимназия "П. Яворов", в чиято спортна зала бяха срещите.
В турнира участваха волейболни клубове от Бяла, Велико Търново, Добрич и Силистра. Благотворителният турнир ще стане традиционен.
/ПП/