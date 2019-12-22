BOBSTH 14:35:01 22-12-2019

PP1432BO.017

Силистра - волейбол - благотворителност



Благотворителен турнир

по волейбол имаше

днес в Силистра





Силистра, 22 декември /Пеню Николов, БТА/

Благотворителен турнир по волейбол направи днес в Силистра местният клуб "Елит". Средствата са за деца с един родител от Езиковата гимназия "П. Яворов", в чиято спортна зала бяха срещите.

В турнира участваха волейболните клубове "Елит", "Добруджа 09" /юноши/ - Добрич, "Черноморец" - Бяла, и "Етър" - Велико Търново. Благотворителният турнир ще стане традиционен, предвиждат организаторите.











/ПП/



