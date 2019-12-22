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Благотворителен турнир по волейбол имаше днес в Силистра

Благотворителен турнир по волейбол имаше днес в Силистра

BOBSTH 14:35:01 22-12-2019
PP1432BO.017
Силистра - волейбол - благотворителност

Благотворителен турнир
по волейбол имаше
днес в Силистра


Силистра, 22 декември /Пеню Николов, БТА/
Благотворителен турнир по волейбол направи днес в Силистра местният клуб "Елит". Средствата са за деца с един родител от Езиковата гимназия "П. Яворов", в чиято спортна зала бяха срещите.
В турнира участваха волейболните клубове "Елит", "Добруджа 09" /юноши/ - Добрич, "Черноморец" - Бяла, и "Етър" - Велико Търново. Благотворителният турнир ще стане традиционен, предвиждат организаторите.





/ПП/

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