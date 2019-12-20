BOBSTH 09:51:01 20-12-2019

MM0948BO.013

Генерал Тошево - фуражен силоз - пожар



Човек е пострадал, а 15 тона фураж са унищожени при пожар в силоз край Генерал Тошево





Добрич, 20 декември /Юлияна Христова, БТА/

Човек пострада, а 15 тона фураж са унищожени при пожар във фуражен силоз в село Дъбовик, община Генерал Тошево, съобщават от пресцентъра на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението". Още 140 тона от складирания фураж са дадени за проба, за да се установи дали суровината е годна след произшествието. Пострадалият 38-годишен мъж е работник в силоза, посочват от пресцентъра.

Три пожарни автомобила с осем огнеборци от службите в Генерал Тошево и Добрич са овладели пламъците. Огънят е унищожил и електрически двигател. Огнеборците са успели да спасят при пожара други два силоза в близост.



/ММ/



