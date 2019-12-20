Начало / Българска община

Човек е пострадал, а 15 тона фураж са унищожени при пожар в силоз край Генерал Тошево

Човек е пострадал, а 15 тона фураж са унищожени при пожар в силоз край Генерал Тошево

BOBSTH 09:51:01 20-12-2019
MM0948BO.013
Генерал Тошево - фуражен силоз - пожар

Човек е пострадал, а 15 тона фураж са унищожени при пожар в силоз край Генерал Тошево


Добрич, 20 декември /Юлияна Христова, БТА/
Човек пострада, а 15 тона фураж са унищожени при пожар във фуражен силоз в село Дъбовик, община Генерал Тошево, съобщават от пресцентъра на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението". Още 140 тона от складирания фураж са дадени за проба, за да се установи дали суровината е годна след произшествието. Пострадалият 38-годишен мъж е работник в силоза, посочват от пресцентъра.
Три пожарни автомобила с осем огнеборци от службите в Генерал Тошево и Добрич са овладели пламъците. Огънят е унищожил и електрически двигател. Огнеборците са успели да спасят при пожара други два силоза в близост.

/ММ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7593
CHF CHF 1.7945

Времето за 20 декември 2019

Пловдив

/ 13° C
събота / 11° C
неделя / 13° C

София

/ 10° C
събота / 10° C
неделя / 11° C

Варна

/ 17° C
събота / 17° C
неделя 12° / 20° C