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Полицията разследва масов бой пред нощно заведение в Хасково

Хасково - инцидент
Снимка: БТА
BOBSTH 12:10:31 08-12-2019
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Хасково - полиция - побой

Полицията разследва масов бой пред нощно заведение в Хасково


Хасково, 8 декември /Николай Грудев, БТА/
Полицията разследва масово сбиване пред нощно заведение в Хасково. Сигналът за инцидента е подаден в 5,10 часа сутринта днес, съобщиха от ОД на МВР.
По първоначална информация е възникнал скандал между две компании, който е прерастнал в меле. Пострадал е мъж, който е бил настанен в ортопедия с извадено рамо без опасност за живота. Четирима души са били доведени в РУ - Хасково за изясняване на случая.

/ММ/

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