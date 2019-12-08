Полицията разследва масов бой пред нощно заведение в Хасково 8 декември 2019 / 12:09 Tweet

Снимка: БТА

BOBSTH 12:10:31 08-12-2019

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Хасково - полиция - побой



Полицията разследва масов бой пред нощно заведение в Хасково





Хасково, 8 декември /Николай Грудев, БТА/

Полицията разследва масово сбиване пред нощно заведение в Хасково. Сигналът за инцидента е подаден в 5,10 часа сутринта днес, съобщиха от ОД на МВР.

По първоначална информация е възникнал скандал между две компании, който е прерастнал в меле. Пострадал е мъж, който е бил настанен в ортопедия с извадено рамо без опасност за живота. Четирима души са били доведени в РУ - Хасково за изясняване на случая.



/ММ/



