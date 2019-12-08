Полицията разследва масов бой пред нощно заведение в Хасково
BOBSTH 12:10:31 08-12-2019
MM1207BO.013
Хасково - полиция - побой
Полицията разследва масов бой пред нощно заведение в Хасково
Хасково, 8 декември /Николай Грудев, БТА/
Полицията разследва масово сбиване пред нощно заведение в Хасково. Сигналът за инцидента е подаден в 5,10 часа сутринта днес, съобщиха от ОД на МВР.
По първоначална информация е възникнал скандал между две компании, който е прерастнал в меле. Пострадал е мъж, който е бил настанен в ортопедия с извадено рамо без опасност за живота. Четирима души са били доведени в РУ - Хасково за изясняване на случая.
/ММ/
MM1207BO.013
Хасково - полиция - побой
Полицията разследва масов бой пред нощно заведение в Хасково
Хасково, 8 декември /Николай Грудев, БТА/
Полицията разследва масово сбиване пред нощно заведение в Хасково. Сигналът за инцидента е подаден в 5,10 часа сутринта днес, съобщиха от ОД на МВР.
По първоначална информация е възникнал скандал между две компании, който е прерастнал в меле. Пострадал е мъж, който е бил настанен в ортопедия с извадено рамо без опасност за живота. Четирима души са били доведени в РУ - Хасково за изясняване на случая.
/ММ/