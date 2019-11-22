BOBSTH 13:12:31 22-11-2019

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Русе - университет



Русенският университет си партнира

с финландско висше училище









Русе, 22 ноември /Мартин Пенев, БТА/

Русенският университет си партнира с висше училище в град Куопио, Финландия. Това съобщават от учебното заведение в Русе.

Преподаватели и представители на академичната общност от финландския университет са били на работно посещение в Русенския университет. Те са се срещнали с ректорското ръководство и с ръководството на факултета "Обществено здраве и здравни грижи".

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев е представил висшето училище и неговия мултидисциплинарен профил, както и множеството му постижения в националното и международното пространство.

Катедрата "Здравни грижи" е партньор по проект на фондация "Ятрус" - "Виртуални иновации за предприемачество и растеж", и по проект на финландския университет - "Бъдещи технологии в обучението" /"Future technologies in education"/.

Между двете висши училища ще бъде сключено двустранно споразумение по програмата "ERASMUS+". Тематичните направления, в които ще се осъществява сътрудничеството, са "Периоперативни сестрински грижи" и "Интензивни сестрински грижи".

Русенският университет, финландският университет, фондацията "Ятрус" и Университетската болница "Канев" в Русе разработват съвместни виртуални образователни ресурси по следните направления - "Анестезиологични сестрински грижи", "Клинична лаборатория" и "Микробиология", информират от висшето училище в Русе.

/ПП/



