BOBSTH 11:59:31 21-11-2019

GI1155BO.021

Плевен - музика - предстоящо



В Плевен представят интересен музикален проект

на известни български изпълнители





Плевен, 21 ноември /Малин Решовски, БТА/

В Плевен ще бъде представен интересен музикален проект на известни български изпълнители, съобщиха за БТА организаторите.

Intelligent Music Project & Vrabevski Super Band ще изпълнят най-новия си албум "Sorcery Inside" на 5 декември от 21.00 ч. в плевенския "Galaxy Bowling Club".

Дванадесет нови композиции на д-р Милен Врабевски ще прозвучат в изпълнение на обичаните от публиката родни музиканти Стоян Янкулов - Стунджи, Бисер Иванов, Боби Косатката, Иво Стефанов, Ивайло Звездомиров, Славин Славчев, Лина Никол, Самуел Ефтимов.

"Sorcery Inside" е четвърти арбум на д-р Врабевски. За пореден път в този български музикален проект са се включили и гост-музикантите Саймън Филипс (Toto), Карл Сентънс (Nazareth), Ричард Грисман (River Hounds), Джон Пейн (ex-Asia) и Джоузеф Уилиямс (Toto). Те са оставили свой почерк върху 12-те нови композиции на д-р Врабевски, посочват организаторите на музикалното събитие.

Плевен е част от националното турне на групата.

/ГИ/



