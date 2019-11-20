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Заместник-областният управител на Ямбол Христо Колев е освободен от длъжност по негова молба

Заместник-областният управител на Ямбол Христо Колев е освободен от длъжност по негова молба

BOBSTH 15:34:01 20-11-2019
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Ямбол - заместник-областен управител - освободен

Заместник-областният управител на Ямбол Христо Колев е освободен от длъжност по негова молба


Ямбол, 20 ноември /Владимир Шишков, БТА/
Заместник-областният управител на Ямбол Христо Колев е освободен от заеманата длъжност по негова молба, съобщиха от областната администрация.
В молбата си Христов е изразил лични причини за оттеглянето си и е изказал благодарност за оказаното му доверие.





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