BOBSTH 15:34:01 20-11-2019

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Ямбол - заместник-областен управител - освободен



Заместник-областният управител на Ямбол Христо Колев е освободен от длъжност по негова молба





Ямбол, 20 ноември /Владимир Шишков, БТА/

Заместник-областният управител на Ямбол Христо Колев е освободен от заеманата длъжност по негова молба, съобщиха от областната администрация.

В молбата си Христов е изразил лични причини за оттеглянето си и е изказал благодарност за оказаното му доверие.











/РУМ/



