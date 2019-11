Легендарният Емил Табаков представяСимфония No 8 на Антон Брукнерсъс Софийската филхармония

BOBSTH 16:18:01 18-11-2019

/ПП/Софийска филхармония - Емил Табаков



Легендарният Емил Табаков представя

Симфония No 8 на Антон Брукнер

със Софийската филхармония





На 21 ноември легендарният маестро Емил Табаков застава пред Националния оркестър, за да представи едно от най-грандиозните произведения в музикалната история Симфония No 8 на Антон Брукнер.



Маестро Табаков неведнъж е демонстрирал афинитет и дълбочинен прочит на творбите от австрийската школа, към която принадлежи и Брукнер. Неговите интерпретации традиционно оставят публиката въодушевена.



Австрийският композитор е сред ярките представители на Романтизма, станал популярен през XX век благодарение на Караян. Осмата му симфония, наричана от някои Апокалиптична, е сред абсолютните шедьоври в класическата музика - триумф на вярата и благодарността към живота.



Брукнер завършва работата по симфонията си през август 1887 година. И бърза да я представи на диригента Х. Леви - негов приятел и ментор. След като се запознава с партитурите, Леви казва, че симфонията е неосъществима и предлага на Брукнер да я намали значително. Брукнер преживял много болезнено критиката на своя "баща в изкуството", но през 1889-1890 г., той се връща към симфонията, като я редуцира донякъде и редактира първата част.



Премиерата е на 18 декември 1892 г. във Виенската филхармония под ръководството на Х. Рихтер. Тя е толкова успешна, че феновете на композитора я обявяват за "короната на музиката от XIX век".

Съвременниците наричат Осмата симфония "Апокалиптична". Пианистът и музикален критик Й. Шалк, пише, че тя представя борбата за култура и най-висшите идеали на човечеството. Пак според критиците Осмата симфония е една грандиозна романтична концепция, основана на типичния конфликт за романтиците между от една страна - бруталната сила и спокойствието на вечната красота на Вселената и от друга - самотния човек, изгубен в нея.



Билети за събитието са налични на касата на зала България и в Ивентим.



