Плевен - библиотека - четене



Двуезичен спектакъл за четенето и забавлението представя Регионалната библиотека в Плевен





Плевен, 18 ноември /Малин Решовски, БТА/

Двуезичен спектакъл за четенето и забавлението ще представи утре Регионалната библиотека "Христо Смирненски" в Плевен. Това съобщи за БТА директорът на културния институт Аня Михова.

В Арт залата от 17.30 часа ще бъде показан театрално-медийното представление, наречено "В модерната библиотека - учим и се забавляваме/ At the Modern Library - Learning and Fun". По атрактивен начин в театрализирана форма ще бъде показана дейността на библиотеката и четенето в нея, а героят "мързеливият Пенчо" от стихотворението на Славейков ще се трансформира в четящ ученик, поясни Михова. Партньор на "Детски отдел" и отдел "Чужди езици" в реализирането на спектакъла са ученици от Основното училище "Васил Левски", уточни тя. Тяхната цел е да популяризират колекцията на най-голямата плевенска библиотека - богатството от книги, списания, игри, Интернет възможности и електронни услуги, CD, DVD, начините за забавно програмиране с роботчета Финч и много други, допълни Михова. Представлението зарежда гостите на библиотеката с много настроение чрез рап-изпълнения и "Бал на приказните герои", допълни директорът на Регионалната библиотека "Христо Смирненски" в Плевен.



