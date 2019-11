BOBSTH 15:29:01 12-11-2019

Стара Загора - община



Представиха пилотно в Стара Загора платформа, целяща завръщането на българи у дома





Стара Загора, 12 ноември /Павлина Дудева, БТА/

Пилотно представиха в Стара Загора платформата Bulgaria wants you /България те иска/, изпълнявана от Сдружение "ДНК" и подкрепяна от Община Стара Загора. Инициативата цели да привлече българи от чужбина да се върнат обратно в България, като предлага възможности за работа и информация за живота в различните региони на страната.

Bulgaria wants you събира в едно видео визитки на българските градове, представящи техния социален и икономически профил, както и възможностите за професионална и лична реализация. Стремежът на екипа на проекта е да бъде показана промяната на различните места у нас, с което да се разкрие потенциала на страната и да върне българите от чужбина. Идеята е плaтформата да дава информация за и от работодатели, подробности за различните детски и учебни заведения, както и да указва административна помощ.

Събитието събра в общинската зала "П. Р. Славейков" десетки представители на бизнеса в региона, различни местни и държавни институции.









