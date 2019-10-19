BOBSTH 12:17:01 19-10-2019

PP1214BO.014

с. Лисец - убийство



40-годишен мъж е починал,

след като бил прострелян

в ловешкото село Лисец





Ловеч, 19 октомври /Даниела Балабанова, БТА/

Четирийсетгодишен мъж, при скандал в ловешкото село Лисец, е бил прострелян с пистолет и е починал, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигнал за инцидента постъпил в Районното управление в Ловеч снощи към 21.44 часа. На тел. 112 се обадил 59-годишен мъж, който съобщил, че в Лисец, след скандал и сбиване, прострелял друг, който се нуждае от помощ.

На мястото са изпратени полицейски екипи, а пострадалият мъж бил откаран в болница, където малко по-късно починал.

Криминалисти от РУ и ОД на МВР-Ловеч са извършили оглед на мястото на произшествието; иззето е оръжието, с което е извършено прострелването - законно притежаван пистолет.

59-годишният ловчалия е задържан за 24 часа.

/ПП/



