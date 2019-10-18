BOBSTH 12:27:31 18-10-2019

PP1224BO.008

Силистра - полиция



Шест леки автомобила без регистрационни табели

и с незаконно придобит дървен материал

са установени край силистренско село





Силистра, 18 октомври /Пеню Николов, БТА/

Шест леки автомобила без регистрационни табели и с незаконно придобит дървен материал са установени в гора край силистренското село Добротица, съобщиха от ОД на МВР.

Това е станало при проверка, извършена вчера по сигнал. По случая работят служители от полицейския участък в с. Ситово. Образувано е досъдебно производство.



/ПП/



