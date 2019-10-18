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Шест леки автомобила без регистрационни табели и с незаконно придобит дървен материал са установени край силистренско село

Шест леки автомобила без регистрационни табели и с незаконно придобит дървен материал са установени край силистренско село

BOBSTH 12:27:31 18-10-2019
PP1224BO.008
Силистра - полиция

Шест леки автомобила без регистрационни табели
и с незаконно придобит дървен материал
са установени край силистренско село


Силистра, 18 октомври /Пеню Николов, БТА/
Шест леки автомобила без регистрационни табели и с незаконно придобит дървен материал са установени в гора край силистренското село Добротица, съобщиха от ОД на МВР.
Това е станало при проверка, извършена вчера по сигнал. По случая работят служители от полицейския участък в с. Ситово. Образувано е досъдебно производство.

/ПП/

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