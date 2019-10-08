В емисията на "Студио БТА" на 8 октомври очаквайте:
BOBSTH 12:08:01 08-10-2019
MT1208BO.001
БТА - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС
В емисията на "Студио БТА"
на 8 октомври
очаквайте:
София, 8 октомври /БТА/
Пловдив - Резултатите от тазгодишните археологически проучвания на могилата Малтепе край пловдивското село Маноле - доц. Костадин Кисьов, ръководител на археологическия екип и директор на Археологическия музей в Пловдив /ДШ/
* * *
Русе - Русенският художник Славейко Петров показва в юбилейна изложба живописни платна, корабни модели и диорами /БТ//МТ/
MT1208BO.001
БТА - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС
В емисията на "Студио БТА"
на 8 октомври
очаквайте:
София, 8 октомври /БТА/
Пловдив - Резултатите от тазгодишните археологически проучвания на могилата Малтепе край пловдивското село Маноле - доц. Костадин Кисьов, ръководител на археологическия екип и директор на Археологическия музей в Пловдив /ДШ/
* * *
Русе - Русенският художник Славейко Петров показва в юбилейна изложба живописни платна, корабни модели и диорами /БТ//МТ/