В емисията на "Студио БТА" на 8 октомври очаквайте: 8 октомври 2019 / 12:07 Tweet

BOBSTH 12:08:01 08-10-2019

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БТА - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС



В емисията на "Студио БТА"

на 8 октомври

очаквайте:





София, 8 октомври /БТА/





Пловдив - Резултатите от тазгодишните археологически проучвания на могилата Малтепе край пловдивското село Маноле - доц. Костадин Кисьов, ръководител на археологическия екип и директор на Археологическия музей в Пловдив /ДШ/



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Русе - Русенският художник Славейко Петров показва в юбилейна изложба живописни платна, корабни модели и диорами /БТ//МТ/



