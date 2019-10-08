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В емисията на "Студио БТА" на 8 октомври очаквайте:

BOBSTH 12:08:01 08-10-2019
MT1208BO.001
БТА - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС

В емисията на "Студио БТА"
на 8 октомври
очаквайте:


София, 8 октомври /БТА/


Пловдив - Резултатите от тазгодишните археологически проучвания на могилата Малтепе край пловдивското село Маноле - доц. Костадин Кисьов, ръководител на археологическия екип и директор на Археологическия музей в Пловдив /ДШ/

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Русе - Русенският художник Славейко Петров показва в юбилейна изложба живописни платна, корабни модели и диорами /БТ//МТ/

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