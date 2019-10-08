BOBSTH 11:36:01 08-10-2019

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Кюстендил - библиотека - годишнини



Регионалната библиотека в Кюстендил отбелязва 60 години от обявяването й за регионален културен институт





Кюстендил, 8 октомври /Елица Иванова, БТА/

Регионалната библиотека в Кюстендил отбелязва през тази година два забележителни юбилея - 60 години от обявяването й за регионален културен институт и 150 години от началото на библиотечното дело в града, съобщиха от там.

Двете годишнини ще бъдат отбелязани с кръгла маса с участието на академичния състав на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и представители на регионалните културни институти в Кюстендил.

Инициативата ще се състои на 21 и 22 октомври, под мотото "Памет за миналото, послание към бъдещето" - Библиотеката 150 години в културното пространство в Кюстендил.



/РУМ/



