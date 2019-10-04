BOBSTH 16:19:31 04-10-2019

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Русе - университет - студенти



Общо 58 чуждестранни студенти по "Еразъм+" ще се обучават в Русенския университет





Русе, 4 октомври /Мартин Пенев, БТА/

Общо 58 чуждестранни студенти по програма "Еразъм+" ще се обучават през тази учебна година в Русенския университет. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

За младежите е било организирано тържество, запознати са били с възможностите и с постиженията на Русенския университет.

Студентите са от Испания, Италия, Франция, Румъния, Полша, Турция и Португалия. Те ще се обучават в различни факултети на Русенския университет. Най-много са студентите, които са се записали във факултет "Електротехника, електроника и автоматика". Има също младежи във факултет "Природни науки и образование", в "Бизнес и мениджмънт", в "Аграрно-индустриален", в "Юридически" и в "Транспортен".



/РУМ/



