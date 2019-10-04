BOBSTH 12:24:31 04-10-2019

IS1222BO.004

Шумен - полиция - старинни монети



Полицаи са иззели старинни монети от частен дом в с. Мировци, Шуменско





Шумен, 4 октомври /Станимир Савов, БТА/

Старинни монети с кръгла форма са намерени при полицейска проверка в частен дом в село Мировци, след получен сигнал, че собственикът му притежава незаконни културно-исторически ценности. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

Монетите били доброволно предадени на полицейските служители с протокол от 34-годишния собственик на имота.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК.



/ИС/



