Полицаи са иззели старинни монети от частен дом в с. Мировци, Шуменско
BOBSTH 12:24:31 04-10-2019
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Шумен - полиция - старинни монети
Полицаи са иззели старинни монети от частен дом в с. Мировци, Шуменско
Шумен, 4 октомври /Станимир Савов, БТА/
Старинни монети с кръгла форма са намерени при полицейска проверка в частен дом в село Мировци, след получен сигнал, че собственикът му притежава незаконни културно-исторически ценности. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.
Монетите били доброволно предадени на полицейските служители с протокол от 34-годишния собственик на имота.
Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК.
/ИС/