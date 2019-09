BOBSTH 15:13:31 30-09-2019

Спектакълът "Inside Out Teen", изигран от тийнейджъри за тийнейджъри, гостува в Пловдив





Пловдив, 30 септември /Таня Благова,БТА/

Спектакълът "Inside Out Teen", изигран от тийнейджъри за тийнейджъри ще гостува в Пловдив на 20 октомври, съобщиха от пресцентъра на общината.

Театрална работилница "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт" - театрална школа с над 50 младежи и девойки, представят една поредица от завладяващи истории на своите връстници, които не винаги са готови да разкрият пред родителите си, пред учителите си, пред приятелите си, но те ще направят това пред пловдивчани в продължение на 100 минути.

Един спектакъл без аналог в националния театрален афиш, изигран от тийнейджъри за тийнейджъри, отличен с четири големи награди: Голямата награда за цялостно представяне "Отец Паисий" - Самоков 2018; Голямата награда за спектакъл "Кръстьо Пишурка" - Лом 2018; Наградата на публиката на град Лом 2018 и награда за най-добър младежки спектакъл - Каварна 2019, се посочва в съобщението.

Спектакълът "Inside Out Teen" в Пловдив ще се играе на 20 октомври в Дом на културата "Борис Христов".









