BOBSTH 10:14:01 30-09-2019

GI1011BO.001

Пловдив - прокуратура - брифинг



Окръжна прокуратура-Пловдив ще даде

информация за разкрито убийство





Пловдив, 30 септември /Таня Благова,БТА/

Окръжна прокуратура-Пловдив и МВР ще дадат информация днес, от 11,30 часа, по повод досъдебно производство за разкрито убийство и друго досъдебно производство за разкрити изнудване, противозаконно лишаване от свобода, отвличане и длъжностно престъпление. Ще участват Румен Попов, окръжен прокурор на Пловдив и старши комисар Йордан Рогачев, директор на ОД на МВР-Пловдив.



/ГИ/



