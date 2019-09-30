Окръжна прокуратура-Пловдив ще даде информация за разкрито убийство
BOBSTH 10:14:01 30-09-2019
GI1011BO.001
Пловдив - прокуратура - брифинг
Окръжна прокуратура-Пловдив ще даде
информация за разкрито убийство
Пловдив, 30 септември /Таня Благова,БТА/
Окръжна прокуратура-Пловдив и МВР ще дадат информация днес, от 11,30 часа, по повод досъдебно производство за разкрито убийство и друго досъдебно производство за разкрити изнудване, противозаконно лишаване от свобода, отвличане и длъжностно престъпление. Ще участват Румен Попов, окръжен прокурор на Пловдив и старши комисар Йордан Рогачев, директор на ОД на МВР-Пловдив.
/ГИ/